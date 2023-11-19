Лидер Ирана Хаменеи призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

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Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские страны прервать дипломатические отношения с Израилем. Такое заявление он сделал на фоне боевых действий в секторе Газа.
Ранее руководитель исламской республики обращался к своим единоверцам из других стран ввести против еврейского государства экономические и торговые санкции. В частности, приостановить экспорт нефти и продуктов питания в Израиль. Также Хаменеи заявлял, что на Ближнем Востоке идет не просто война между Израилем и ХАМАС. По его словам, палестино-израильский конфликт — это битва между верой и высокомерием.
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Александр Бойцов