В Израиле заявили о захвате западной части сектора Газа

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Глава Министерства обороны Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля взяла под контроль и зачистила западную часть сектора Газа. Сообщается, что ЦАХАЛ перешел к следующему этапу военной операции. Об этом глава оборонного ведомства рассказал порталу Ynet.
«За последние сутки мы завершили захват и зачистку западной части города Газа. Мы перешли к следующему этапу... Операция продолжается и проводится четко, избирательно и очень решительно», — заявил Галант.Наполним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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