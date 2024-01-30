Лидер израильской оппозиции призвал к пересмотру отношений с Москвой из-за Газы

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Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид призвал к пересмотру отношений с Москвой. Причина заключается в позиции России по конфликту в секторе Газа и в контактах с представителями радикального палестинского движения ХАМАС.
В интервью израильскому русскоязычному порталу «Вести» политик подчеркнул, что отношения с Россией, конечно, следует сохранить из-за стратегических соображений, но прежней теплоты в них уже не будет.
«Оскорблением» бывший премьер-министр и глава МИД Израиля посчитал позицию Москвы по вопросам палестино-израильского урегулирования. Нынешний лидер оппозиции уверен, что в конфликте Россия однозначно встала на сторону ХАМАС, что выражалось, по его мнению, в публичных заявлениях официальных лиц и приёмах делегаций палестинского движения в Москве.
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«Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — заявил Лапид.
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Александр Бойцов