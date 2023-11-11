Лидер Палестины Аббас заявил о готовности к проведению президентских выборов

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что страна готова провести всеобщие президентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим. Об этом он сказал во время своего субботнего выступления на открытии очередных саммитов дидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Кроме того, палестинский лидер потребовал гарантий международного сообщества и точного графика решения проблемы палестинских беженцев, которые были изгнаны Израилем со своих исконных земель и проживают как в пределах Палестины, так и за рубежом.
Читайте также:
Байден заявил, что не видит возможности для перемирия между Израилем и Палестиной
Песков сообщил о переносе визита Аббаса в Россию
В США усомнились, что Нетаньяху способен остановить разрастание конфликта в Газе
Александр Бойцов