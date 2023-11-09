Песков сообщил о переносе визита Аббаса в Россию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пока не понимаем насколько <...> Контакты продолжаются. Точностей пока нет», — ответил Песков журналистам.Ранее Песков заявлял, что агрессивная позиция коллективного запада в отношении России уже давно не секрет и она неоднократно демонстрировалась недружественными государствами. Но у РФ есть военная ядерная доктрина, в которой четко все прописано и она не менялась.
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