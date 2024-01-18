Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии

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Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о ВС России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.
Примечательно, что за дискредитацию ВС РФ, призывы к экстремизму, введению санкций и реабилитацию нацизма данный законопроект предлагает лишение государственных наград, конфискацию денежных средств, ценностей и иного имущества, которые используются для финансирования преступлений. Также предусматривается ужесточение уголовной ответственности и внесение дополнений в статью 280.4 УК.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной операции.
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Примечательно, что за дискредитацию ВС РФ, призывы к экстремизму, введению санкций и реабилитацию нацизма данный законопроект предлагает лишение государственных наград, конфискацию денежных средств, ценностей и иного имущества, которые используются для финансирования преступлений. Также предусматривается ужесточение уголовной ответственности и внесение дополнений в статью 280.4 УК.
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Екатерина Коршунова