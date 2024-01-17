Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорбительного поста в адрес участников СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорбительного поста в адрес участников СВО

17 января 2024, 11:49
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной операции. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Согласно информации ведомства, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором называет участников спецоперации «петухами» и утверждает, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления.

Отмечается, что Бастрыкин также потребовал представить доклад том, как продвигается расследование.


Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине. Захарова отметила, что РФ выполнит все то, о чем заявила.

Читайте также:

Макрон сделал дерзкое заявление о России

В Башкирии после приговора экоактивисту начались столкновения с силовиками

Захарова ответила Макрону после его слов о недопустимости победы России
#данные
#мид рф
#ск рф
#заявление
#расследование
#бастрыкин
#сво
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ примерно 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
17 января 2024, 11:59

Фото: iStock/RamonCast

Украинские военные за минувшие сутки совершили обстрел территории Белгородской области примерно 40 раз.
Также были зафиксированы атаки дронами-камикадзе. Сообщается о семе сбитых беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В среду Гладков опубликовал в своем Tg-канале сводку о ударах, которые нанесли по региону 16 января. 5 районов и Белгород обстреляли 38 снарядами. 2 дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, а над областью сбили 7 украинских беспилотников.

Местные жители не пострадали, повреждения получили окна в двух квартирах, разрушения получили 15 частных домов, хозяйственный объект, ЛЭП, а также производственное помещение и 8 машин.

Ранее сообщалось, что во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря 2023 года рота ВСУ попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».Как утверждает военкор, рота солдат пыталась попасть в Белгородскую область с помощью машин повышенной проходимости и бронетехники. При себе бойцы имели пулеметы. Российские силовики сумели предотвратить угрозу.

Читайте также:

Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВС Украины во время атаки на Белгород

Утром 16 января сектор Газа выпустил порядка 50 ракет по югу Израиля

Гладков: Над Белгородом сбиты семь беспилотников ВСУ, пострадавших нет
#белгород
#обстрел
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поручил поддержать женщин, которые не состояли в браках с погибшими на СВО
17 января 2024, 11:46

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров разработать меры поддержки женщин, не состоявших в официальном браке с солдатами, которые погибли на специальной военной операции.
По поручению президента, необходимо продумать оказание помощи женщинам, не состоявших в браках с погибшими бойцами СВО, но при этом пара проживала вместе, вела общее хозяйство или в семье были дети.

Меры поддержки затронут вопросы материального обеспечения, медпомощи, получения образования, а также повышения квалификации.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что весной в 2022 году украинская переговорная группа отказалась от мирного решения конфликта по указу Бориса Джонсона, который в то время был премьер-министром Великобритании.

«Украина отказалась от переговоров с Россией, придурки, давно бы всё закончилось», - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что украинское контрнаступление провалилось. А в настоящее время инициатива на поле боя находится в руках армии России. При этом Путин уверен, что государственность Украины в скором времени может оказаться под вопросом из-за постоянных неудач ВСУ на фронте.

Читайте также:

«Ну не придурки?»: Путин оценил отказ Украины от мирных переговоров в 2022 году

СВО предотвратила начало третьей мировой войны, заявил Володин

На Украине хотят отказаться от демобилизации после трёх лет службы
#владимир путин
#новости
#женщины
#брак
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова ответила Макрону после его слов о недопустимости победы России
17 января 2024, 11:29

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине.
Захарова отметила, что РФ выполнит все то, о чем заявила. Официальный представитель МИД РФ добавила, что победа не зависит от «позволения» французского лидера или кого-то еще.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позволить нашей стране победить — «значит подвергнуть Европу риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться». Французский лидер также назвал невозможным такой исход для прибалтийских государств.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Макрон сделал дерзкое заявление о России

Предсказавший развал СССР историк раскрыл неожиданное будущее России

Депутат Шонус напомнил США, что Крым является частью ядерной державы
#победа
#будущее
#мид рф
#сво
#макрон
#захарова
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Президент Франции Макрон призвал не дать России победить на Украине
17 января 2024, 10:07

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России на пресс-конференции. Об этом сообщает Le Figaro.
По словам французского лидера, позволить российскому государству победить — «значит подвергнуть Европу риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться». Макрон добавил, что данный исход невозможен для стран Прибалтики.

Граждане Франции раскритиковали президентское заявление. В комментариях к материалу французы призвали Макрона стремиться к миру на Украине, а не к разжиганию конфликта, и перестать финансировать киевский режим.

Читайте также:

Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине

Политолог Корнейчук: Зеленский хочет заявить о необходимости перемирия с Россией

Журналист Подоляка: из-за удара ВС РФ послу США пришлось спасаться в бункере
#правила
#заявление
#режим
#вс рф
#зеленский
#макрон
#франция
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приговоренный к смертной казни британский наёмник вернулся в зону СВО
Приговоренный к смертной казни в ДНР британский наёмник Аслин вернулся на СВО
17 января 2024, 09:26

Фото: istock / Sinenkiy

Наемник из Великобритании Эйден Аслин, ранее приговоренный к смертной казни в ДНР, вернулся в зону специальной военной операции и участвует в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом информирует телеграм-канал «Военное дело».

По информации канала, британца в марте британца заметили в районе Артемовска. В сентябре 2022 года РФ освободила из плена Эйдена вместе с другими наемниками из других страны, которым дали смертный приговор. После обмена пленными он заявил, что хочет вернуться на Украину в роли военкора.

На сегодняшний день нет точных сведений о том, в каком конкретно подразделении ВСУ боец служит, но он сам опубликовал в социальных сетях снимок, на котором стоит рядом с вывеской при въезде в Авдеевку.

Ранее стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Красным Лиманом. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Читайте также:

МО: Семь ракет РСЗО «Ольха» и 4 БПЛА ВСУ уничтожены над Белгородской областью

В Одессе прогремели взрывы

Гладков: Над Белгородом сбиты семь беспилотников ВСУ, пострадавших нет

#приговор
#дело
#страны
#операции
#днр
#всу
#наемник
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Красным Лиманом
Марочко: ВС Украины самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом
17 января 2024, 08:18

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Военнослужащие Вооруженных сил Украины самовольно покидают позиции на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости.

«В районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками», — сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.
Подполковник отметил, что военные бегут в тыл из-за сложной оперативно-тактической обстановки, серьезной потере боевого потенциала подразделений ВСУ, а также существенных успехов российских военных.

До этого сообщалось, что больницы Харькова переполнены солдатами ВСУ из-за потерь под Купянском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

МО: Семь ракет РСЗО «Ольха» и 4 БПЛА ВСУ уничтожены над Белгородской областью

В Одессе прогремели взрывы

Гладков: Над Белгородом сбиты семь беспилотников ВСУ, пострадавших нет
#эксперт
#военные
#новости
#лнр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: Больницы Харькова переполнены солдатами ВСУ из-за потерь под Купянском
17 января 2024, 06:09

Фото: iStock/Svitlana_Hulko

Больницы Харькова переполнены ранеными военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в городских оперативных службах.
По его словам, раненые солдаты ВСУ доставляются в гражданские больницы, где многие лежат в коридорах из-за нехватки мест в палатах.

Ранее российское Минобороны сообщило о потерях украинской армии на купянском направлении СВО: до 160 человек за сутки и более 585 человек за прошлую неделю.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В ВСУ жалуются на рост давления со стороны российских войск под Купянском

Марочко: ВСУ увеличили количество западной техники на Купянском направлении

Генерал Кривонос: ВС РФ продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях
#всу
#больницы
#сво
#харьков
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении — Минобороны
17 января 2024, 05:30

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Минобороны РФ сообщили, что экипажи самолётов Су-25 на Донецком направлении совершили удар по опорным пунктам и живой силе ВС Украины.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — цитирует РИА Новости заявление оборонного ведомства.

Там добавили, что экипажи после применения авиационных средств выполнили противоракетный маневр, затем выпустили тепловые ловушки и вернулись к месту вылета.

«Все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошел в штатном режиме», — отметили в Минобороны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

МО: Семь ракет РСЗО «Ольха» и 4 БПЛА ВСУ уничтожены над Белгородской областью

В Одессе прогремели взрывы

Гладков: Над Белгородом сбиты семь беспилотников ВСУ, пострадавших нет

#мо
#новости
#сво
#всу
#минобороны
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЗРК «Стрела-10М» сбил разведывательный беспилотник ВСУ в Херсонской области
17 января 2024, 05:07

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Расчёт ЗРК «Стрела-10М» одного из соединений ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ликвидировал в Херсонской области разведывательный БПЛА ВС Украины, который осуществлял вдоль левого берега Днепра воздушную разведку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«БПЛА был распознан как разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Лелека-100», — отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что с наблюдательного поста ВС РФ об обнаружении украинского беспилотника немедленно доложили на пункт управления, после чего цель была взята на сопровождение экипажем ЗРК «Стрела-10М».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

МО: Семь ракет РСЗО «Ольха» и 4 БПЛА ВСУ уничтожены над Белгородской областью

В Одессе прогремели взрывы

Гладков: Над Белгородом сбиты семь беспилотников ВСУ, пострадавших нет
#мо
#бпла
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф