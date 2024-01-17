Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорбительного поста в адрес участников СВО

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной операции. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Согласно информации ведомства, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором называет участников спецоперации «петухами» и утверждает, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления.
Отмечается, что Бастрыкин также потребовал представить доклад том, как продвигается расследование.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине. Захарова отметила, что РФ выполнит все то, о чем заявила.
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Отмечается, что Бастрыкин также потребовал представить доклад том, как продвигается расследование.
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Екатерина Коршунова