Литовские пограничники с 1 марта закроют для пассажиров ж/д станции на границе с РФ

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Литовские пограничники с 1 марта закроют железнодорожные станции «Кяна» и «Кибертай» для посадки и высадки пассажиров поездов в Калининград и обратно.
Отмечается, что эти станции в маршрутов поездов указываются как технические, однако пассажиры всё-таки используют их, приобретая билеты от или до ближайших доступных станций. По словам проводников, продолжительное время литовские пограничники не препятствовали этому.
Так, например, 24 февраля порядка 10 человек приобрели на станции «Кибартай» билеты и проследовали на поезде в сторону Москвы.
Однако с 1 марта литовские пограничники всё-таки введут ограничения, причём не только для россиян, но и для граждан Литвы.
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Так, например, 24 февраля порядка 10 человек приобрели на станции «Кибартай» билеты и проследовали на поезде в сторону Москвы.
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Анастасия Чинкова