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В Литве выступили против закрытия русских школ

Министр экономики Литвы Армонайте выступила против закрытия русских школ
09 января 2024, 01:50
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что выступает против закрытия в стране российских школ. Она подчеркнула, что в этой сфере не следует делать «резких движений», пишет «Sputnik.Литва».

«Это ужасная ошибка — говорить, что с завтрашнего дня мы закроем все школы, и этого следует избегать. Я бы не стала делать резких движений по закрытию школ. В Литве есть прекрасные школы, где преподается другой язык, будь то польский или русский», — цитирует издание слова главы министерства экономики.

Армонайте отметила, что в настоящее время Литва оказалась в «чувствительной геополитической ситуации», на фоне которой многое «закрывают и уничтожают». Она добавила, что в школах нацменьшинств наблюдаются проблемы, но это не повод принимать поспешные решения.

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#школы
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Финляндия хочет продлить закрытие границы с Россией
Helsingin Sanomat: Финляндия хочет продлить закрытие границы с Россией
09 января 2024, 01:14

Фото: iStock/Iri-s

Власти Финляндии планируют и дальше держать границу с Российской Федерацией закрытой, однако для этого необходимы юридические обоснования. По информации Helsingin Sanomat, с этой целью могут быть использованы разведданные.
Журналисты отмечают, что решение властей о закрытии границы с Россией 15 января прекращает своё действие. При этом Хельсинки подчеркивают, что не намерены открывать границу, пока российская сторона проводит СВО.

В публикации говорится, что правительство может сослаться на разведданные, согласно которым, если пункты пропуска откроют, Россия якобы позволит пересечь границу с Финляндией большому количеству просителей убежища.

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#россия
#журналисты
#правительство
#финляндия
#граница
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Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну
Швеция, вступив в НАТО, может отправить свой батальон в Латвию
08 января 2024, 20:45

Фото: iStock/WDnet

Швеция после вступления в НАТО направит свой батальон в Латвию. Об этом сообщил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, передав обещания премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
Глава оборонного ведомства заявил, что такое решение шведской стороны позволит укрепить безопасность и оборону прибалтийской страны.

Отмечается, что в Латвии будет формирована многонациональная боевая группа, которую возглавит Канада. В её составе будут числиться более 1700 военных из 11 государств.

Ранее на саммите НАТО в Мадриде представители ведомств Латвии и Швеции подписали декларацию, по которой подтвердили расширение боевой группы присутствия Североатлантического альянса до уровня бригады.

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#нато
#швеция
#латвия
#армия
#оборона
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку
08 января 2024, 20:19

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
Агентство France-Presse отмечает, что французский президент принял прошение Борн об отставке правительства.

Глава государства выразил благодарность Борн за её работу на посту премьер-министра. Он подчеркнул, что политик всегда смело и решительно реализовывала все реформы.

Ранее французский телеканал BFMTV назвал несколько возможных преемников Борн. Так, пост премьер-министра Франции может занять нынешний министр обороны Себастьян Лекорню, министр экономики и финансов Брюно Лё Мэр или глава Министерства экологии Кристофер Бешю.

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#франция
#премьер-министр
#пост
#макрон
#политика
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Глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского
Axios: глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского
08 января 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отказался выполнить просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о выплате пособий по безработице палестинским рабочим, которым запретили въезжать в Израиль. Об этом сообщает портал Axios.
На просьбу израильского премьера лидер ОАЭ ответил лишь фразой: «Проси деньги у Зеленского».

Ранее власти Палестины привели статистику, согласно которой итогом трёхмесячной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа стало массовое уничтожение жителей анклава. Число погибших в результате боевых действий является самым крупным за всю современную историю региона.

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#израиль
#палестина
#украина
#сектор газа
#финансирование
#владимир зеленский
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В Пентагоне прокомментировали заявление о возможной отставке Остина
Пентагон: Остин не собирается покидать пост из-за скандала с госпитализацией
08 января 2024, 19:48

Фото: iStock/icholakov

Министр обороны США Ллойд Остин продолжит занимать свой пост, несмотря на скандал вокруг его госпитализации. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в эфире телеканала Fox News.
Ранее сообщалось, что американское оборонное ведомство в течение трёх дней скрывало от Белого дома информацию о госпитализации министра.

По словам Райдера, Остин намерен продолжать работу в Пентагоне и не собирается отказываться от своего поста.

О госпитализации министра обороны США Ллойда Остина стало известно 6 января. Причиной стали осложнения, возникшие после проведения медицинской процедуры.

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#сша
#министерство
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#оборона
#пентагон
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Нацбанк Украины рассматривает возможность блокировки банковских счетов уклонистов
Глава НБУ Пышный заявил об обсуждении блокировки банковских счетов уклонистов
08 января 2024, 19:23

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины (НБУ) готов участвовать в обсуждении о введении для уклонистов банковских ограничений, предусмотренных в новом законопроекте о мобилизации. Об этом сообщил глава регулятора Андрей Пышный в интервью изданию «Зеркало недели».
По его словам, данный законопроект был принят к сведению в Нацбанке. Представители регулятора, скорее всего, примут участие в обсуждении этого вопроса в парламенте.

По результатам этой дискуссии Пышный ожидает принятия окончательного решения, касаемо данного вопроса.

Ранее стало известно, что сотрудники военкоматов проводят рейды по украинским населённым пунктам в поисках граждан, пригодных для мобилизации. Такие обходы совершаются даже ночью.

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#украина
#банк
#мобилизация
#счёт
#жители
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Американский конгрессмен предложил привлечь сына Байдена к ответственности
Конгрессмен Комер призвал привлечь сына Байдена за неявку по повестке
08 января 2024, 18:30

Фото: iStock/Jon Rehg

Необходимо привлечь сына главы США Хантера Байдена к ответственности за неявку по повестке. С таким предложением выступил глава надзорного комитета палаты представителей США Джеймс Комер.
Согласно его предложению, должен быть утверждён отчет о привлечении Байдена к ответственности за неуважение к конгрессу. А спикер палаты представителей Майк Джонсон должен обеспечить его явку. 10 января юридический и надзорный комитеты встретятся для подготовки окончательных рекомендаций палате представителей.

Напомним, что Хантера Байдена обвиняют в неуважении к конгрессу в связи с его игнорированием требований членов палаты явиться на закрытую дачу показаний по ситуации вокруг деловых операций его семьи и вовлечённости в них Джо Байдена.

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#конгресс сша
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«Политически умер»: депутат Верховной рады раскритиковал Зеленского
Депутат Рады Костенко заявил, что Зеленский больше никогда не будет президентом
08 января 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что больше никогда не сможет стать президентом, поскольку он уже «политически умер». Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Политик призвал Зеленского осознать своё положение и сделать вывод о том, что в политику он больше не вернётся, поскольку уже сейчас он «политически умер».

Также Костенко убеждён, что в данный момент у Зеленского есть только доверие граждан и рейтинги. При этом все решения, принимаемые главой государства, делаются для того, чтобы иметь возможность переизбрания на следующих президентских выборах. Сохранение Украины его сейчас мало волнует, уверен депутат Рады.

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#владимир зеленский
#украина
#президент
#политика
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Главком ВС Булин призвал шведов готовиться к войне
08 января 2024, 16:44

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Глава министерства Карл-Оскар Булин объяснил, что ситуация очень серьезная, а перестройка гражданской обороны идёт не так быстро, как требуется.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден перед вступлением страны в НАТО обратился к согражданам с призывом готовиться к возможной войне.

С таким же призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

«Многие это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Не так завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции возможна война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?», - сказал Булин во время выступления на конференции по национальной безопасности «Народ и оборона».
Министр оценил ситуацию как серьезную, и обеспокоился тем, что перестройка гражданской обороны идёт не так быстро, как хотелось бы.

«Мы должны по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться»,- сказал Бюден в эфире телеканала TV4.
Протоколы о вступлении Швеции, которая более 200 лет была нейтральной, в альянс сейчас не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Чтобы одобрить заявки королевства в НАТО, Турция потребовала от шведских властей на практике исполнять обновленный закон о противодействии терроризму. А именно в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, объявленной в Анкаре террористической организацией.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к развалу НАТО, так как альянс ведет разорительную политику. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.

По мнению политика, это необходимо сделать для наступления всеобщего мира. Филиппо также назвал всех участников Североатлантического альянса преступниками.

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#новости
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