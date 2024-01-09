В Литве выступили против закрытия русских школ

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Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что выступает против закрытия в стране российских школ. Она подчеркнула, что в этой сфере не следует делать «резких движений», пишет «Sputnik.Литва».
«Это ужасная ошибка — говорить, что с завтрашнего дня мы закроем все школы, и этого следует избегать. Я бы не стала делать резких движений по закрытию школ. В Литве есть прекрасные школы, где преподается другой язык, будь то польский или русский», — цитирует издание слова главы министерства экономики.
Армонайте отметила, что в настоящее время Литва оказалась в «чувствительной геополитической ситуации», на фоне которой многое «закрывают и уничтожают». Она добавила, что в школах нацменьшинств наблюдаются проблемы, но это не повод принимать поспешные решения.
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