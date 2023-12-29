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«Лицемерка»: слова фон дер Ляйен об Украине вызвали недовольство в Сети

Пользователи Х потребовали отставки фон дер Ляйен из-за ее поддержки Украины
29 декабря 2023, 16:47
Фото: iStock/keremberk

Фото: iStock/keremberk

Пользователи соцсети Х серьезно раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Большинство пользователей социальной сети назвали главу Еврокомиссии лицемерной, а также отметили, что деньги народа тратятся в «ювелирных магазинах Нью-Йорка и на покупку домов в Германии и Майами». Комментаторы также подчеркнули, что они не желают оказывать поддержку Украине долгие годы.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Глава ЕК также подчеркнула важность наращивания обороны и подготовки «к любым сценариям от традиционных до гибридных».

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#сша
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Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
29 декабря 2023, 16:56

Фото: iStock/ffikretow

Польский Генштаб заявил, что ракета, нарушившая воздушное пространство страны, была российской.
Прежде сообщалось, что в небе над Польшей был замечен неизвестный воздушный объект. Его передвижение сопровождала система ПВО, затем он исчез с радаров. Инцидент произошел в ночю на 29 декабря. Изначально предполагалось, что объект пересек границу со стороны Украины.

В связи с инцидентом президент страны Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным командованием Польши.

Через некоторое время глава польского Генштаба заявил, что воздушное пространство нарушила российская ракета. Никаких доказательств приведено не было. Российская сторона в настоящее время обвинения Польши не комментировала.

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#совещание
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#инцидент
#пво
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«Как раз туда прилетело»: генерал ВСУ назвал последствия российского удара по Украине
Генерал Кривонос: российские ракеты поразили одно из мощнейших предприятий Украины
29 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/RamonCast

Во время массированного удара со стороны ВС РФ, оказалось повреждено одно из мощнейших предприятий Украины. Об этом генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал YouTube-каналу «Прямой».
Бывший военачальник раскритиковал Службу безопасности Украины и заявил, что оно плохо выполняет свои задачи. Кривонос пояснил, что прежде один из государственных порталов сообщил о заключении контракта крупным украинским заводом. В последующем именно по этому предприятию был нанесен ракетный удар.
«Сегодня как раз туда и прилетело», — заявил отставной генерал.

Кроме того, был обозначен ряд предприятий, которые сотрудничают с заводом. Они также подверглись атаке и были повреждены.

«Это совпадение?», — возмутился Кривонос.
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#пво
#украина
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ФСБ: Украинский нацбат «Айдар»* внесли в список террористических организаций
29 декабря 2023, 16:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский националистический батальон «Айдар»* внесли в список террористических организаций, соответствующая информация опубликована на официальном сайте ФСБ РФ.
В Федеральной службе безопасности также уточнили, что это решение было принято Южным окружным военным судом 25 сентября 2023 года, однако, в силу вступило только 22 ноября.

Штурмовой батальон «Айдар»* был создан в мае 2014 году по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука и, изначально, было укомплектовано добровольцами. Батальон принадлежал к территориальной обороне Луганской области, однако, позже, вошёл в состав Сухопутных войск ВСУ.

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*признан террористической организацией и запрещен в РФ
#всу
#фсб
#террористы
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Правительство РФ утвердило государственную программу развития новых регионов
29 декабря 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Российское правительство утвердило государственную программу восстановления и дальнейшего социально-экономического развития регионов, недавно присоединившихся к РФ. Соответствующее постановление уже подписано.
По сообщению пресс-службы кабинета министров в РФ, в программе особое внимание уделено восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, создание благоприятного климата для бизнеса и инвестиций. Поле реализации мероприятий программы Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики должны будут к 2030 году достичь среднестатистических показателей жизни в России.

В правительстве уточнили, что достижение этих целей будет осуществляться как за счёт роста предпринимательской активности на местах, так и за счёт прямой государственной поддержки с помощью субсидий из федерального бюджета.

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#рф
#бюджет
#регионы
#россия
#программа
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Политолог Блохин: США рассчитывают на ухудшение отношений Армении и России
29 декабря 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/alexis84

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что программы США по нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией направлены, в том числе, на охлаждение отношений армянского государства с Россией.
Кроме этого, по его мнению, США с помощью таких проектов собираются вернуть под своё влияние Азербайджан.

«Американцы рассорились с Турцией, и она стала дрейфовать от США. Ближайшим турецким союзником является Азербайджан, последовавший за Анкарой. В Армении дело сделано, Штаты не хотят её терять и утрачивать своё влияние. Здесь идёт попытка на фоне примирительного тона вернуть Азербайджан, то есть по крайней мере изменить его риторику», — добавил в беседе с RT Блохин.

Ранее сообщалось, что США проспонсируют две специальные программы, направленные на нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. На эти цели Госдепартамент страны планирует потратить $500 тыс.

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#сша
#азербайджан
#рф
#армения
#политика
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Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отказался от БРИКС
29 декабря 2023, 15:21

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini

Президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщает издание РИА Новости.
О своем решении глава государства сообщил президенту России в письме. Также был уведомлен председатель КНР.

Напомним, в Аргентине 22 октября и 19 ноября текущего года состоялись президентские выборы. Страна рассматривала возможность присоединение к организации, однако советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино заявила, что Аргентина не намерена вступить в членство БРИКС.

Рассмотрение вопроса о присоединении к союзу проходило под командованием Мондино.В настоящее время российская сторона не комментировала решение аргентинского лидера.

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#выборы
#мид
#аргентина
#россия
#брикс
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Глава Минжилполитики Подмосковья Федотова исполнила новогоднюю мечту девочки из Одинцова
29 декабря 2023, 15:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Инна Федотова исполнила новогоднюю мечту 14-летней Ясмин Набиевой из Одинцова. Министр жилищной политики Подмосковья приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и поздравила девочку с наступающими Новым годом и Рождеством, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ясмин учится игре на акустической гитаре у репетитора рядом с домом. Девочка мечтала об электрогитаре, и её желание сбылось – впереди у Ясмин покорение музыкальных Олимпов», – говорится в сообщении.
«Ёлка желаний» – ежегодная всероссийская акция, где каждый может стать новогодним волшебником. Подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах можно, зайдя на сайт.

Всего за пять лет существования акции были исполнены желания более 106 тыс детей.

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#подмосковье
#московская область
#ёлка желаний
#дети
#инна федотова
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Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине
Политолог Ордуханян: Байдену необходима победоносная война для победы на выборах
29 декабря 2023, 14:59

kremlin

На оказание финансовой и военной поддержки Украине крайте сильно влияют выборы. Президенту США Джо Байдену можно быть выгодна «маленькая победоносная война». Для этого может использовать тихоокеанский конфликт, конфликт на Ближнем Востоке или на Украине. Такое мнение озвучил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Лентой.ру».

«Чехарда, которая сейчас начинается в США с «отменой» [экс-президента Дональда] Трампа — это беспрецедентно, такого не было никогда. Это показатель расслоения на всех уровнях общества: одни штаты не допускают Байдена, другие Трампа. Это политическая война. Конечно, от Украины все уже устали. Но у Байдена есть только один шанс устоять — маленькая победоносная война. Остается только вопрос места: будет это Украина, Ближний Восток или тихоокеанский регион», — заявил Ордуханян.
Политолог заявил, что Украина в данном вопросе предпочтительнее, так как именно вокруг украинского конфликта выстроилась определенная риторика, с которой согласны практически все Западные страны.

Американист отметил, что к Ближнему Востоку однозначного отношения нет.

Ранее Байден заявил, что не просил премьер-министра Биньямин Нетаньяху Израиля прекратить огонь в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ядерное сша
#джозеф байден
#выборы
#украина
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США будут «нормализовывать» отношения Армении с Азербайджаном и Турцией
29 декабря 2023, 14:33

Фото: istockphoto.com/ffikretow

США проспонсируют две специальные программы, направленные на нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.
На эти цели Госдепартамент США планирует потратить $500 тыс.

При этом, отмечается, что сами проекты будут состоять из обучающих программ, обмена опытом специалистов и т. д. Направлены все мероприятия будут на молодёжных лидеров, журналистов, представителей научных кругов и искусства.

«Общая задача этих инициатив — поддерживать прогресс в достижении устойчивого и долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном и продвигать региональное сотрудничество, примирение и нормализацию отношений в регионе», — передаёт RT текст соответствующего документа.

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#сша
#проекты
#армения
#азербайджан
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