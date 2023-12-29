«Лицемерка»: слова фон дер Ляйен об Украине вызвали недовольство в Сети

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Пользователи соцсети Х серьезно раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Глава ЕК также подчеркнула важность наращивания обороны и подготовки «к любым сценариям от традиционных до гибридных».
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