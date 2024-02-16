Лукашенко: Белорусская оппозиция мечтает присоединить к РБ западные территории России

Фото: сайт Кремля
Белорусская оппозиция страстно мечтает о поражении России в конфликте с Украиной. Оппозиционеры уже ведут в Европе переговоры о присоединении к Белоруссии западных российских территорий в случае такого исхода.
Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая на общем собрании Белкоопсоюза. Конечно, все на Западе также очень хотят, чтобы Россия потерпела неудачу в СВО, и белорусские оппозиционеры, которых Лукашенко назвал «беглыми», в первую очередь. Правда, сейчас тон комментариев несколько изменился: вместо того, чтобы нанести России «стратегическое поражение», на Западе уже не против хотя бы «не допустить победы Путина».
Белорусский лидер привёл цитату переговоров «беглых» с отдельными западными чиновниками: «Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России».
В заключение своей мысли президент Белоруссии отметил, что мечты «беглых» и Запада о переделе земель, равно как и о неудаче России в ходе СВО, так и останутся мечтами.
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Белорусский лидер привёл цитату переговоров «беглых» с отдельными западными чиновниками: «Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России».
«Это значит, что нам прирежут что-то от Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь (раньше, как вы знаете, граница доходила до Минска) мы должны будем отдать Польше? Кто из вас может с этим согласиться? Если кто-то и может, я — нет!», — сказал Александр Лукашенко.
В заключение своей мысли президент Белоруссии отметил, что мечты «беглых» и Запада о переделе земель, равно как и о неудаче России в ходе СВО, так и останутся мечтами.
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Александр Бойцов