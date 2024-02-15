В Гомельской области Белоруссии введён режим контртеррористической операции

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Режим контртеррористической операции (КТО) введён сегодня, 15 февраля, в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии. Этот регион граничит с Украиной.
О причинах введения на территории района режима контртеррористической операции не сообщается. Также о сроке прекращения его действия в приграничной области будет объявлено дополнительно.
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