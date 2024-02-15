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В Гомельской области Белоруссии введён режим контртеррористической операции

15 февраля 2024, 14:03
Фото: istockphoto/ffikretow

Фото: istockphoto/ffikretow

Режим контртеррористической операции (КТО) введён сегодня, 15 февраля, в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии. Этот регион граничит с Украиной.

О введении режима КТО сообщила местная газета «Свелае жиццё» («Светлая жизнь») со ссылкой на информацию регионального управления Комитета госбезопасности. Жителей района просят избегать панических проявлений и соблюдать спокойствие, а также неукоснительно подчиняться требованиям сотрудников силовых структур, что является одним из основных положений о режиме КТО.

О причинах введения на территории района режима контртеррористической операции не сообщается. Также о сроке прекращения его действия в приграничной области будет объявлено дополнительно.

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#жизнь
#операции
#белоруссия
#граница
#режим
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Военэкперт Подберёзкин заявил о возможности размещения ядерного оружия в космосе
15 февраля 2024, 14:22

Фото: istockphoto.com/Nastco

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил о том, что разместить ядерное оружие в космосе можно, однако в этом нет никакой необходимости.
Кроме того, эксперт напомнил о Конвенции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

«Это возможно, только зачем? Те системы стратегических наступательных вооружений, которые сейчас появились, в частности гипероружие, идут через ближний и дальний космос. Любая баллистическая ракета выходит в ближний космос. Но речь о том, чтобы на космических объектах не размещать ударные космические ядерные вооружения», — прокомментировал в беседе с RT Подберёзкин.

Ранее глава РАН Геннадий Красников сообщил, что учёные Российской академии наук принимают активное участие в разработке решений и сценариев относительно возможных будущих конфликтов.

А до этого немецкие археологи предполагали, что найденные в местах стоянок древних людей загадочные предметы служили для изготовления веревок. Как пишет научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, учёные сделали вывод, что многие неопознанные древние артефакты, которые считаются безделушками, на самом деле могут иметь конкретное техническое и практическое назначение.

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#ран
#космос
#оружие
#вооружения
#ядерное оружие
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МИД Норвегии: Страна будет сожалеть в случае выхода России из Арктического совета
Норвегия заявила о сожалении в случае выхода России из Арктического совета
15 февраля 2024, 12:58

Фото: istockphoto/Biletskiy_Evgeniy

Председательствующая в настоящее время в Арктическом совете Норвегия будет сожалеть, если Россия покинет это объединение. Об этом заявила советник по связям с общественностью министерства иностранных дел скандинавской страны Марикен Бруусгор Харбиц.
В разговоре с РИА Новости она сказала, что Норвегия, как и положено председателю, поддерживает контакты со всеми странами-участницами организации, включая Россию. Позиция Москвы известна и понятна. Однако Норвегия видит свою цель в том, чтобы сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью его членами.

Госпожа Харбиц также отметила важность того, чтобы именно государства, входящие в объединение, взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности, устойчивости и развития региона. Поэтому Норвегия будет очень сожалеть, если какая либо из стран-участниц решит покинуть Арктический совет.

Фото: istockphoto/Roi Shomer

Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до того момента, как будет возобновлена практическая работа организации в существующем формате с активным участием всех восьми её членов. Однако вопрос об окончательном выходе из объединения пока не стоит, сообщили агентству в МИД РФ.

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#россия
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#мид
#мид рф
#норвегия
#арктика
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Генерал НАТО Куят назвал условие, при котором Путин будет готов к переговорам
Генерал НАТО Куят: Путин начнёт переговоры после прекращения поддержки Киева
15 февраля 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российский президент Владимир Путин будет готов к диалогу по Украине только после прекращения её поддержки Западом. Об этом заявил бывший председатель военного комитета НАТО немецкий генерал Харальд Куят.
Такой вывод он сделал после анализа интервью, данного российским лидером американскому журналисту Такеру Карлсону. Вразговоре с корреспондентом швейцарского издания Die Weltwoche бывший генеральный инспектор бундесвера напомнил, что Путин не раз подчёркивал, что Россия готова к переговорам, как была готова и ранее. Но условием для этого должно стать прекращение военной поддержки Киева, считает отставной генерал.

Куят также отметил важность такой детали, как провал мирных переговоров в Стамбуле в марте 2022 года. По его словам, российский президент подтвердил, что диалог России и Украины тогда продвинулся вплоть до подписания предварительного документа. Однако вмешательство Запада помешало продвинуться сторонам далее, а затем Киев все договорённости «выбросил в помойку», процитировал военный слова Путина.

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#россия
#президент
#договор
#интервью
#путин
#киев
#нато
#украина
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Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза
15 февраля 2024, 11:29

Фото: istockphoto/designer491

Послы стран Евросоюза собирались одобрить очередной, 13-й по счёту, пакет санкций против России. Однако этого сделать не удалось из-за позиции Венгрии.
По сообщению издания The Financial Times, новый санкционный пакет пакет мог быть одобрен ещё вчера, 14 февраля, в первый день начавшегося согласования мер против России. Венгрия была единственной страной, проголосовавшей против. Как сказал неназванный чиновник Евросовета, причиной отказа Будапешта поддержать принятие пакета санкций на этот раз стала не Россия, а Китай.

В случае принятия ограничительных мер под санкции попали бы свыше 200 физических лиц из России, Китая, Индии и других стран. По словам другого еврочиновника, венгерский посол попросил немного больше времени для анализа внесённых предложений. Обсуждение вопросов, связанных с санкциями, продолжится. На следующей неделе их рассмотрят министры стран-членов ЕС.

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#россия
#санкции
#китай
#посол
#ес
#венгрия
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В случае своего переизбрания Трамп заставит Украину вернуться к переговорам с РФ
Bloomberg: Трамп в случае переизбрания вынудит Украину вернуться к переговорам
15 февраля 2024, 11:23

Фото: iStock/Diy1

Экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в команде Трампа.
«Дональд Трамп размышляет над тем, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке войны с Россией, если вернется к власти в следующем году», - говорится в материале.

Также агентство утверждает, что мирный саммит по Украине при участии президента России Владимира Путина, а также украинского лидера Владимира Зеленского может состояться сразу после победы Трампа.

Для того, чтобы склонить конфликтующие стороны вернуться к переговорам, Трамп может заявить Зеленскому о существенном сокращении помощи для Киева. При этом Путину Трамп может наоборот пригрозить увеличением этой поддержки.

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#сша
#россия
#украина
#переговоры
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Индонезия согласилась на открытие российского консульства на Бали
Посольство: Индонезия согласилась на открытие консульства РФ на Бали
15 февраля 2024, 10:48

Фото: iStock/mikolajn

Индонезия согласилась на открытие российского консульства на курортном острове Бали. Об этом сообщили в российском консульстве, передает РИА Новости.
«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», — заявили в дипмиссии.

При этом уточняется, что в настоящее время согласовываются технические детали. Напомним, в настоящее время на Бали работает только почетное консульство России.

Ранее путешественник Юрий Малых назвал индонезийский остров Бали психдиспансером для богатых русских. По его мнению, на курорт приезжают «продавцы успешного успеха, папкины криптомиллиардеры, эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия». Бали — это разрекламированный магнит для странных личностей, которые здесь находят свой рай и источник силы, открывают третий глаз и становятся навсегда счастливыми, иронично отметил он.

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#эксперты
#курорт
#россия
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Песков: Слухи о планах РФ по ядерному оружия в космосе — очередной блеф США
15 февраля 2024, 10:39

Фото: сайт Кремля

В американских СМИ прошла информация о секретном брифинге в Конгрессе США, где законодателей познакомили с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слухи очередной уловкой Белого дома.
В свою очередь, член Совета Федерации РФ, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что заявления в США об «угрозе национальной безопасности» и ядерном оружии РФ «в космосе» являются истерикой и информационной провокацией. Этот блеф призван убедить Конгресс США одобрить выделение 60 миллиардов долларов, написал сенатор в своём телеграм-канале.

В самих Штатах иронизируют над сложившейся ситуацией и паникой властей, с юмором отмечая, что русские, наверное, создали «Звезду Смерти». Русскоязычные пользователи полагают, что целью этой информационной кампании является отвлечение от чего-то более важного, например, от интервью Путина Карлсону, которое продолжают читать и смотреть во всём мире. Или от собственных проблем в Техасе и на мексиканской границе. Некоторые не исключают, что власти США сами подумывают о ядерной экспансии в космос, вот и «сыграли на опережение».

Во всяком случае, и представитель Кремля Песков, и сенатор Пушков, и все здравомыслящие люди уверены, что появившиеся в США слухи о планах России по размещению ядерного оружия в космосе — не более чем очередная провокационная уловка Вашингтона.

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#песков
#рф
#пушков
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Украина вскоре может потерять еще больше территорий
ZDF: Украина скоро может потерять еще больше городов
15 февраля 2024, 10:23

Фото: iStock/Silent_GOS

ВСУ из-за острого дефицита снарядов в ближайшее время могут утратить контроль над еще большим количеством территорий. Так считает немецкий военный эксперт Карло Масала. Его слова передает ZDF.
«С моей точки зрения, если не будет решен вопрос с боеприпасами, а также вопрос ротации, то в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали», — утверждает Масала.

Он также затронул и тему президентских выборов в США. По его словам, приход к власти Дональда Трампа станет для Украины и ЕС сложным испытанием. В этом случае странам Европы придется самостоятельно поддерживать Киев, для восполнения отсутствия американской помощи, что им не под силу.

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#сша
#ес
#киев
#всу
#пво
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Пискарёв: Европарламент координирует экстремистскую деятельность релокантов
15 февраля 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Европарламент принимает участие в координирующих мероприятиях экстремистской деятельности релокантов. Об этом заявил глава комиссии Государственной думы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарёв.
Об этом он написал в официальном телеграм-канале комиссии, которую возглавляет. Парламентарий также отметил, что им и его коллегами фиксируется всё больше попыток внешних сил вмешаться и повлиять на результаты президентских выборов в России, которые пройдут с 15 по 17 марта. По словам депутата, именно Европарламент является ярким тому свидетельством, так как на его площадке координируются силы российской оппозиции, переместившейся после начала спецоперации за границу.

Пискарёв рассказал, что накануне «Группа поддержки демократии и координации выборов» (DEG) провела в ЕП публичную конференцию с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций на тему: «Почему президентские «выборы» в России в 2024 году имеют значение? Дискуссия с российской оппозицией». Во время этого мероприятия обсуждались некие «стратегии сопротивления», сообщил парламентарий.

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Не приходится удивляться, что евродепутатов и присутствовавших членов Евросовета ничуть не удивило подобное действо в стенах парламента: очевидно, что планирование «оранжевых» революций для них не является чем-то новым, отметил российский законодатель. Однако с Россией этот номер не пройдёт. Будет сделано всё возможное для того, чтобы не допустить никакого вмешательства в избирательные процесс извне, а граждане страны смогли сделать свой выбор добровольно и осознанно, без подсказок из-за рубежа, заключил Пискарёв.

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