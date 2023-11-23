Лукашенко: Безопасность в регионе может гарантировать только ядерное оружие

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Безопасность в регионе может гарантировать только ядреное оружие, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал «Пул первого».
«Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами (стран НАТО) наблюдаем давно. С того момента, как в 1996 году вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось - расширением НАТО на Восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси», - прокомментировал ситуацию глава РБ.
Лукашенко напомнил, что в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили американские бомбардировщики. По словам президента, в наше время только мощное оружие может дать гарантии безопасности государства. Он также отметил, что подобный «дипломатический этикет» Белоруссия придумала не сама, а позаимствовала у стран Североатлантического альянса.
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Евгения Парфентьева