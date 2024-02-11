Макрон внезапно передумал ехать на Украину

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину, исходя из соображений безопасности. Об этом сообщает Challenges.
Напомним, визит французского лидера на Украину должен был состояться 13-14 февраля. На какие даты переносится визит, источник не уточняет.
Примечательно, что свою поездку в Киев также отменили представители союза французских предпринимателей. Отмечается, что перед поездкой Макрон планирует активизировать поддержку Украины за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских союзников.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что ради сохранения и продолжения военной помощи Украине экономика Пятой республики будет переведена на военные рельсы.
Читайте также:
Визит Макрона в США раскрыл два подхода Запада к конфликту на Украине
В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить
Макрон заявил о переводе экономики Франции на военные рельсы ради помощи Киеву
Примечательно, что свою поездку в Киев также отменили представители союза французских предпринимателей. Отмечается, что перед поездкой Макрон планирует активизировать поддержку Украины за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских союзников.
Читайте также:
Визит Макрона в США раскрыл два подхода Запада к конфликту на Украине
В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить
Макрон заявил о переводе экономики Франции на военные рельсы ради помощи Киеву
Екатерина Коршунова