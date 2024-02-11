В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не может выделить Украине достаточно денег для победы в конфликте с Россией. Об этом сообщает Die Presse.
По словам Орбана, в настоящее время деньги являются реальной проблемой. Премьер-министр отметил, что европейцы крайне недовольны размерами оказываемой помощи Украине.
Орбан отметил, что для Украины вполне возможен исход событий, при котором страна может потерять новые территории и даже проиграть в конфликте.
Ранее сообщалось, что новый договор о сотрудничестве, подписанный между Украиной и Великобританией в сфере безопасности, рассчитан на десять лет. По этому соглашению Британия будет поддерживать Киев в течение указанного срока.
Читайте также:
Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение следующих 10 лет
Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией
Орбан отметил, что для Украины вполне возможен исход событий, при котором страна может потерять новые территории и даже проиграть в конфликте.
Читайте также:
Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение следующих 10 лет
Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией
Екатерина Коршунова