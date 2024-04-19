Макрон встретился с российским лауреатом Нобелевской премии Муратовым

Фото: официальный аккаунт президента Франции в соцсети X
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским журналистом Дмитрием Муратовым*, сообщил он на своей странице в соцсети X.
«С Дмитрием Муратовым*, бывшим главным редактором "Новой газеты" и одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года. Франция всегда будет рядом с защитниками свободы, свободной, плюралистической и независимой информации», — прокомментировал он встречу.Другие подробности встречи не раскрываются. Президент сопроводил пост фотографией с журналистом.
Нобелевский лауреат Муратов* был признан иностранным агентом 1 сентября 2023 года. Он обжаловал это решение, однако в ноябре Замоскворецкий суд Москвы отклонил его запрос об исключении из реестра.
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