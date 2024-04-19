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Полковник в отставке французских ВВС Режи Шамань заявил, что французов не устраивает политика президента их страны Эмманюэля Макрона, в том числе, и в отношении к России.
По его словам, агрессивная политика Франции в отношении России сегодня продиктована зависимостью от США и неадекватностью властей.
Ранее Эмманюэль Макрон заявлял, что Франция на собирается брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине.
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«Много французов любят Россию. Мы помним, как Александр I, русский император, выступил за сохранение нашей территориальной целостности после наполеоновских войн, в то время как Англия хотела нас расчленить. Я уверен, что в нашем народе нет ненависти к России и русским. Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон», — заявил в беседе с Pravda.Ru Шамань.
Ранее Эмманюэль Макрон заявлял, что Франция на собирается брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине.
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Мелисса Тимофеева