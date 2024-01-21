Малинкович потребует лишить Слуцкого мандата в ГД из-за идеи захоронить Ленина

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что направит в Госдуму РФ требование лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата в ответ на предложение захоронить Владимира Ленина вместе с матерью. Об этом сообщает РИА Новости.