Малинкович потребует лишить Слуцкого мандата в ГД из-за идеи захоронить Ленина

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Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что направит в Госдуму РФ требование лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата в ответ на предложение захоронить Владимира Ленина вместе с матерью. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, данные высказывания со стороны Слуцкого противоречат курсу на консолидацию общества в период специальной военной операции. Малинкович также назвал Слуцкого безответственным политиком. Депутат добавил, что вопрос о месте захоронения Ленина уже давно решен.
Ранее лидер партии ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий заявил, что необходимо исполнить волю первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) и похоронить его рядом с матерью.
Напомним, 21 января исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ленина. В данный момент забальзамированное тело Ленина находится в мавзолее на Красной площади в Москве.
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Ранее лидер партии ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий заявил, что необходимо исполнить волю первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) и похоронить его рядом с матерью.
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Екатерина Коршунова