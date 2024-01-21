Кандидат в президенты РФ Слуцкий призвал похоронить Ленина

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Нужно исполнить волю первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) и похоронить его рядом с матерью.
Такое мнение высказал лидер партии ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий. Этой мыслью он поделился в Telegram-канале.
Могила матери Ленина Марии находится на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
21 января исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ленина. В данный момент забальзамированное тело Ленина находится в мавзолее на Красной площади в Москве.
Ранее сообщалось, что в избирательной кампании в данный момент участвуют 11 кандидатов. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она подчеркнула, что из 11 кандидатов восемь выдвинуты политическими партиями, а ещё твое являются самовыдвиженцами.
Памфилова подчеркнула, что сейчас есть у трое официально зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий от фракции ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.
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«Как минимум, упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», — заявил Леонид Слуцкий.
21 января исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ленина. В данный момент забальзамированное тело Ленина находится в мавзолее на Красной площади в Москве.
Ранее сообщалось, что в избирательной кампании в данный момент участвуют 11 кандидатов. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она подчеркнула, что из 11 кандидатов восемь выдвинуты политическими партиями, а ещё твое являются самовыдвиженцами.
Памфилова подчеркнула, что сейчас есть у трое официально зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий от фракции ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.
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Мария Фирсова