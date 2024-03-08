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Мария Захарова подвергла критике заявление греческого премьера о России

08 марта 2024, 08:07
Фото: iStock/RobertBreitpaul

Фото: iStock/RobertBreitpaul

Мария Захарова отреагировала на заявление греческого премьера, который назвал Россию «врагом Европы». Выступление политика транслировало греческое телевидение ERT.
Недавние заявления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о поддержке Украины и его описания России как «врага Европы» вызвали реакцию официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. В своем Telegram-канале она отметила, что Россия никогда не запугивала ни Грецию, ни какие-либо другие страны.

Захарова также напомнила о важности сохранения памяти о греческом движении Сопротивления, а также о том, что композитор Микис Теодоракис, чьи произведения она изучала в школе, также был «врагом нацистской Европы».


«Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала Захарова в мессенджере.
7 марта Мицотакис во время выступления на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию «врагом Европы» и сказал, что Греция будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.

Премьер заметил, что Греция важна для суверенитета Европы и вносит большой вклад в Североатлантический альян, а также добавил, чтобы прочие страны стремились к отчислению денег на военные нужды ​НАТО в размере 2%.от бюджетов.

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«Жёсткий и злобный демагог»: Карлсон отреагировал на последнее выступление Байдена
Карлсон назвал последнее выступление Байдена самой неамериканской речью
08 марта 2024, 08:58

Фото: Официальный сайт Кремля

Последнее выступление главы США Джозефа Байдена было самой неамериканской речью за всю историю президентов Штатов, с таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X.
«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», — заявил Карлсон, посмотрел трансляцию речи Байдена.

Он также назвал главу Соединённых Штатов «жёстким и злобным демагогом».

Байден выступил в Конгрессе США с посланием «О положении союза». Его речь, которая длилась более часа, постоянно прерывалась неодобрительными выкриками со стороны слушателей.

В ходе своего выступления Байден также в очередной раз оговорился, заявив, что в Москве можно купить дешёвые лекарства, чего нельзя сделать в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#джозеф байден
#журналист
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В Госдуме напомнили Великобритании, что она - потопляемый остров
08 марта 2024, 08:40

Фото: iStock/nevenmn

Первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин сделал заявление в ответ на поставку Великобританией оружия Украине. Он сказал, что Британия - остров, и этот остров не является непотопляемым. Об этом пишет РИА «Новости».
Важно отметить, что бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, высказал мнение о возможности захвата Крыма Украиной. Затулин считает, что такие заявления отражают английский шовинизм, который по-прежнему пронизывает общество. Он полагает, что это объясняет постоянный интерес Джонсона и других английских адмиралов к Крыму, Черному морю и Севастополю.

Затулин также подчеркнул, что военная помощь, которую Великобритания предоставляет Украине, и высказывания о захвате Крыма имеют не только политическое, но и историческое значение. Он сравнил Крым с непотопляемым авианосцем, в то время как все авианосцы Великобритании, включая сам остров, являются потопляемыми.

Затулин считает, что Британия, как островное государство по-прежнему хочет править морями, поэтому так сильно интересуется Крымом.

В конце февраля Джонсона раскритиковали за резкий выпад в сторону Владимира Путина. Экс-премьер сказал главе российского государства «убираться к черту с Украины».

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#крым
#министр
#великобритания
#военная украина
#госдума
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Байден призвал американцев закупаться лекарствами в Москве
Байден по ошибке пригласил американцев в Москву за дешевыми лекарствами
08 марта 2024, 07:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден, выступая с речью «О состояние союза», призвал американцев поехать в Москву за доступными лекарствами.
«У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…», — заявил Байден, после чего прервал свою речь.

Американский президент тут же извинился за упоминание Москвы в своей речи, однако, позже всё же отметил, что в Москве лекарства, вероятно, дешевле, чем в Соединённых Штатах.

Напомним, 4 марта Байден ещё на год продлил действие антироссийских санкций, которые США ввели ещё в 2014 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#джозеф байден
#лекарства
#россия
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Россия нанесла удар по двум базам террористов в Сирии
ВКС России нанесли удар по двум базам террористов в Сирии
08 марта 2024, 03:23

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Идлиб два места базирования террористов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.
Он уточнил, что удары были нанесены 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль. В результате были ликвидированы более 20 террористов.

Как рассказал Кулить, за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации произошел один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Латакия. Жертвой обстрела стал один сирийский военнослужащий.

28 января при помощи беспилотника был нанесен удар по базе американских военных на границе Иордании и Сирии. Тогда в результате атаки погибли три человека, пострадали — более 30. Президент США Джо Байден пообещал ответить на атаку.

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#вкс
#обстрел
#рф
#сирия
#террористы
#терроризм
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В США заявили об оторванности Байдена от жизни
Сенатор Бритт: будущее США под угрозой из-за оторванности Байдена от жизни
07 марта 2024, 23:47

Фото: iStock/rarrarorro

Сенатор Республиканской партии Кэйти Бритт прокомментировала итоги выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом в интервью журналу Punchbowl.
Бритт обвинила Байдена в отрыве от жизни и подчеркнула, что американский лидер выбился из колеи.

«Последствия ставят под угрозу будущее Америки», – заявила она.

Ранее сообщалось, что Джозеф Байден планирует отправить Киеву 200 миллионов долларов из бюджета армии США.

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#сша
#джозеф байден
#конгресс сша
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Yle: финский Виролахти может исчезнуть из-за закрытия границы с Россией
07 марта 2024, 23:35

Фото: iStock/naumoid

В Финляндии сообщили о возможном исчезновении муниципалитета Виролахти из-за закрытия границы с РФ.
Закрытие границы с Россией стало настоящим приговором для Виролахти. Сейчас по главной трассе муниципалитета за час проезжает всего несколько машин, раньше дела обстояли иначе.

Одним из способов сохранения муниципалитета предполагается его объединение с городом Хамина. Однако это, по словам руководителя департамента министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, не решит все проблемы муниципального образования.

Сейчас в Виролахти проживают 3 тысячи жителей. Решение об объединении с городом Хамина будет обсуждаться в мае 2024 года.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

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#финляндия
#мид рф
#россия
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Зеленский провел встречу с главой Минобороны Великобритании
Зеленский поделился деталями встречи с главой Минобороны Великобритании Шаппсом
07 марта 2024, 23:33

Фото: iStockOleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой министерства обороны Великобритании Грантом Шаппсом. По словам Зеленского, обсуждалось назначение бывшего командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Зарудного послом в Лондоне и дальнобойные возможности украинских войск.
«Обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах», – заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что одной из тем его встречи с Шапсом было совместное производство вооружений.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что назначение Залужного в Лондоне для России не имеет значения.

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#украина
#владимир зеленский
#великобритания
#дмитрий песков
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В Кремле расценили высказывания Макрона как попытку вовлечения Франции в конфликт на Украине
Песков: Макрон все больше вовлекает Францию в конфликт на Украине
07 марта 2024, 23:01

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», что заявления президента Франции Эммануэля Макрона являются попыткой еще больше вовлечь его страну в конфликт на Украине.
«Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков считает, что такие действия противоречат интересам Франции. Он обратил внимание на противоречивые заявления, звучащие из Парижа в последние дни.

Так, с одной стороны, президент Макрон начал обсуждать возможность отправки войск на Украину, с другой – министр иностранных дел Франции категорически отверг это. Представитель Кремля отметил, что как во Франции, так и в Европе идет активная дискуссия.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для безопасности европейских стран.

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#дмитрий песков
#россия
#кремль
#франция
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Совет Безопасности ООН проведет 8 марта заседание по Украине
07 марта 2024, 22:51

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заседание СБ ООН по украинской тематике состоится завтра. Об этом сообщает пресс-служба всемирной организации.
Встреча состоится в пятницу, 8 марта, в 23.00 по московскому времени. Она назначена по запросу Украины при поддержке западных стран. Темой заседания обозначено «поддержание мира и безопасности».

Причиной заседания стала ситуация с недавними ударами по Одессе, когда в этом городе с визитом находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Киев просит, чтобы генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом по данному инциденту.

Министерство обороны России ранее сообщало, что Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы.

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#одесса
#оон
#россия
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