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Мария Захарова отреагировала на заявление греческого премьера, который назвал Россию «врагом Европы». Выступление политика транслировало греческое телевидение ERT.
Недавние заявления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о поддержке Украины и его описания России как «врага Европы» вызвали реакцию официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. В своем Telegram-канале она отметила, что Россия никогда не запугивала ни Грецию, ни какие-либо другие страны.
Захарова также напомнила о важности сохранения памяти о греческом движении Сопротивления, а также о том, что композитор Микис Теодоракис, чьи произведения она изучала в школе, также был «врагом нацистской Европы».
Премьер заметил, что Греция важна для суверенитета Европы и вносит большой вклад в Североатлантический альян, а также добавил, чтобы прочие страны стремились к отчислению денег на военные нужды НАТО в размере 2%.от бюджетов.
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Захарова также напомнила о важности сохранения памяти о греческом движении Сопротивления, а также о том, что композитор Микис Теодоракис, чьи произведения она изучала в школе, также был «врагом нацистской Европы».
«Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала Захарова в мессенджере.7 марта Мицотакис во время выступления на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию «врагом Европы» и сказал, что Греция будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.
Премьер заметил, что Греция важна для суверенитета Европы и вносит большой вклад в Североатлантический альян, а также добавил, чтобы прочие страны стремились к отчислению денег на военные нужды НАТО в размере 2%.от бюджетов.
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Сергей Калугин