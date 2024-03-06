Греция обвинила Россию в ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе

Фото: сайт Кремля
Российские войска атаковали кортеж украинского президента Владимира Зеленского в Одессе. Об этом сообщает греческое издание «Прототема».
Авторы статьи заявили, что машины якобы были атакованы российскими ракетами незадолго до встречи Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Ряд украинских СМИ предполагает, что Зеленский мог находиться в Одессе во время ракетной атаки ВС РФ. Информация официально не подтверждена.
При этом издание РИА Новости приводит слова госминистра Ставроса Папаставру, который входит в состав греческой делегации.
Он сообщил, что никаких проблем с безопасностью нет.
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При этом издание РИА Новости приводит слова госминистра Ставроса Папаставру, который входит в состав греческой делегации.
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Анастасия Хохлова