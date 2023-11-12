Маск одним словом прокомментировал новость про Украину и взрыв «Северных потоков»

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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал новость газеты The Washington Post, в которой сообщалось о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках».
В комментариях под постом The Washington Post Маск написал лишь одно слово: «Интересно».
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Анастасия Чинкова