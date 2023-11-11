СМИ назвали полковника ВСУ Червинского координатором атаки на «Севпотоки»

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Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом сообщила газета The Washington Post.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Уточняется, что Российская Федерация в годовщину взрывов, 26 сентября, анонсировала подготовку соответствующего проекта. Однако западные страны оказались не готовы к серьёзной работе.
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