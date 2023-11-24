Маск заявил о растущем напряжении в Европе

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Илон Маск высказал мнение о возможности гражданской войны в Европе, утверждая, что регион движется в этом направлении с ускоренными темпами. О своих опасениях он написал в социальной сети X.
Таким образом, предприниматель отреагировал на комментарий журналиста и политического обозревателя Яна Майлза Чеонга, который подтвердил слова Маска о возможности конфликтов в Европе, упоминая беспорядки в Дублине.
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