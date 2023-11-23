Сенатор Цеков: «Истинный главный враг Европы — они сами»

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Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков опроверг слова президента Чехии Петра Павела об угрозе ЕС со стороны России и отметил, что Европа сама себе стала врагом.
«Россия никогда не хотела и не пыталась начать какие-либо конфликты с Евросоюзом. И на самом деле истинный главный враг Европы — это они сами. Вместе с США они ведут политику, затрагивающую лишь их собственные интересы, оставляя другие страны за бортом», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.Ранее пресс-секретарь президента России не согласился с утверждением, что Россия представляет некую угрозу для стран, входящих в Европейский союз. Он отметил, что дело обстоит ровно наоборот.
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Мелисса Тимофеева