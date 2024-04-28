Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — это пустая и никчемная структура. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Матвиенко, комментируя резолюцию ПАСЕ о деколонизации РФ, отметила, что Парламентская ассамблея Совета Европы является абсолютно русофобской. По ее словам, именно европейские государства были колонизаторами не только Африканского континента, но и многих других стран.
Спикер Совета Федерации подчеркнула, что СССР в те времена поддерживал освободительное движение стран, которые стремились к суверенитету. Матвиенко заключила, что в мечтах Запада уже давно есть цель развалить Россию, чтобы «потом прийти и колонизировать» государство.
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