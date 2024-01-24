Азербайджан покинул сессию ПАСЕ в знак протеста

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Делегация Азербайджана заявила о прекращении сотрудничества с Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста, об этом сообщается в официальном сообщении от азербайджанской делегации.
«Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении делегации в ПАСЕ.
Отмечается, что ПАСЕ намерена отозвать верительные грамоты Азербайджана в ассамблеи.
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Евгения Парфентьева