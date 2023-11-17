МЧС: В Домодедово доставлена третья группа россиян, эвакуированных из Газы

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Спецборт Ил-76 МЧС России доставил в столичный аэропорт Домодедово 120 эвакуированных из сектора Газа граждан России и членов их семей — граждан Палестины. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ведомства Роман Охотенко.
По прибытии эвакуированным, в числе которых были две беременные женщины, а также 49 детей, предоставили горячее питание и тёплая одежда. Сейчас они проходят процедуру погранконтроля.
Заявки на выход из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом подали 887 россиян. В Каире вылета в Россию ждут 28 из них. Кроме того, к представителям МЧС направляются еще 12 человек, пересекших КПП «Рафах» накануне
Всего в Россию доставлено 288 человек из 328, уже покинувших территорию сектора Газа. В пунктах временного размещения в Московской области сейчас находится 97 человек из числа этих лиц, в том числе 39 несовершеннолетних детей.
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Артем Путинцев