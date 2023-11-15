Около 50 эвакуированных из Газы россиян временно разместили в Подмосковье

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48 прилетевших в понедельник в Москву граждан России, эвакуированных из охваченного боевыми действиями сектора Газа, находятся в пункте временного размещения в Подмосковье. Об этом сообщил глава пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.
«В понедельник первый спецрейс МЧС привёз из Каира 70 россиян. Часть из них остаётся в пункте временного размещения в Московской области, в Волоколамском городском округе. Это 48 человек. Они обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания», – уточнил Охотенко.В МЧС отметили, что выбрали Подмосковье, так как регион уже имеет опыт приёма и адаптации беженцев. Ранее в область приезжали жители Луганской и Донецкой народных республик. Эвакуация из сектора Газа россиян, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, была организована российским МЧС совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан перешла через КПП «Рафах» на территорию Египта 12 ноября. Всего пункт пропуска за 2 дня пересекли 169 граждан России.
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Лора Луганская