Мечты фон дер Ляйен рухнули из-за конфликта в Газе, заявила экс-советник Борреля

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Палестино-израильский конфликт показал несостоятельность идеи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «геополитической Европе», об этом заявила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи в своей статье для американского издания Politico.
«Подход Европы к Украине давал предпосылки к тому, чтобы показать, что может означать геополитическая Европа. Ближний Восток показал, что ей (геополитической Европе) конец», - прокомментировала ситуацию Точчи.
Автор статьи отметила, что «геополитическая Европа» была идеей, которую планировала реализовать фон дер Ляйен.
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