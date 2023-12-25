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Медведев пригрозил ударами по иностранным военным базам на Украине

Медведев: РФ будет наносить удары по иностранным военным базам на Украине
25 декабря 2023, 11:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет наносить удары по иностранным военным базам на Украине в случае их появления, и это не является фактом того, что большая войне с блоком НАТО состоится. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, есть вероятность того, что в результате двустороннего соглашения «какая-нибудь безумная страна» может разместить на территории Украины военную базу. Зампред Совбеза РФ отметил, что российские удары по такой базе неизбежны, так как создание этих баз — это прямой акт войны против нашей страны.

Медведев также задался вопросом о том, будут ли готовы государства Североатлантического альянса к коллективному ответу России за уничтожение иностранной базы.

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