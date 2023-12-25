Медведев пригрозил ударами по иностранным военным базам на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет наносить удары по иностранным военным базам на Украине в случае их появления, и это не является фактом того, что большая войне с блоком НАТО состоится. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.