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Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался в социальной сети X состоянием Европы из-за конфликта на Украине.
Ранее шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину. По мнению Райца, в Германии работает гораздо меньше украинских беженцев, чем в других государствах, по этой причине они «засиживаются и застревают» на гражданском пособии.
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Екатерина Коршунова