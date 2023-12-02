Медведев: Россия пропорционально ответит на вмешательство во внутренние дела

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Россия адекватно и симметрично ответит на попытки поддержки псевдооппозиции, что будет расценено как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев также предостерег западные страны от поддержки так называемой внутрироссийской оппозиции, пообещав, что Россия будет отвечать на попытки вмешательства во внутренние дела страны прямо пропорционально степени агрессии. По отношению к противникам Россия может применить стратегию «справедливого проецирования силы» во всех сферах — военной, экономической, культурной, логистической, технологической и так далее, заключил зампред Совбеза РФ.
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Александр Бойцов