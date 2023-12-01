С начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 452 тыс человек

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года уже более 452 тысяч человек подписали контракт с Минобороны РФ в интересах объединенной группировки войск. Об этом он сказал ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками в Сибирском федеральном округе.
«По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек», - заявил Медведев.
Он также отметил системный подход руководства Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, которые доукомплектовывают контрактниками объединенную группировку войск РФ.
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