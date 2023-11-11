Медведев: «Талибан»* быстро изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что производство наркотиков в Афганистане меньше чем за год снизилось на 95%, правительство талибов (движение «Талибан»)* смогло сделать то, что за 20 лет не смогли США. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны американских войск. Талибы регулярно посещают Москву, однако большая часть международного сообщества до сих пор не признает их правительство.
Читайте также:
Талибан* запретил в Афганистане салоны красоты
ЦАХАЛ сообщил о нахождении под контролем Израиля 11 военных позиций ХАМАС
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России
Екатерина Коршунова