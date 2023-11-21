Медведев: Запад блокирует развитие мира ради удержания власти

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Запад намеренно блокирует развитие мира, чтобы удержать бразды правления в своих руках, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в рамках заседания оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.
«Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. Для этого они без стеснения прибегают к средствам военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления, блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых социальных групп и народов», - прокомментировал ситуацию Медведев.
По словам политика, именно на этом фоне по всему миру вспыхивают новые страшные конфликты, а также вновь разгораются забытые, старые.
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