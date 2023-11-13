Медведев рассказал об использовании отечественных технологий в экономике

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
В российской экономике используется порядка 170 тысяч технологий отечественной разработки. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что необходимо расширять внедрение технологий, разработанных отечественными компаниями, в производство.
Также Медведев в ходе заседания президиума Совета по науке и образованию добавил, что вопрос заключается больше не в количестве технологий, а в том, что это за технологические решения, что они из себя представляют, и как могут использоваться в производстве.
Зампред Совбеза сообщил, что в этом направлении уже имеется ряд результатов, однако само движение по внедрению российских технологий в производственную деятельность еще недостаточно быстрое.
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Также Медведев в ходе заседания президиума Совета по науке и образованию добавил, что вопрос заключается больше не в количестве технологий, а в том, что это за технологические решения, что они из себя представляют, и как могут использоваться в производстве.
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Анастасия Чинкова