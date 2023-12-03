Мэр Киева Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины

Фото: РИА Новости/Стрингер
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten задался вопросом о том, продолжит ли существовать Украина.
Отвечая на вопрос журналистов о политических амбициях, касающихся поста президента Украины, Кличко отметил, что в настоящее время «было бы глупо» думать о таком.
В настоящее время, по словам киевского мэра, важно учитывать лишь один вопрос: будет ли существовать Украина дальше.
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести выборы в стране, но не будет объявлять их до тех пор, пока не получит гарантии неучастия в них главкома ВСУ Валерия Залужного. Если соответствующие гарантии не будут получены, то офис Зеленского уволит главкома с максимальной дискредитацией.
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В настоящее время, по словам киевского мэра, важно учитывать лишь один вопрос: будет ли существовать Украина дальше.
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Анастасия Чинкова