«Мы вам здесь тоже не рады»: Захарова ответила мэру Парижа на критику спортсменов из РФ

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Слова Захаровой опубликованы в ее Telegram-канале.
Официальный представитель МИД России задалась вопросом о том, стоит ли подобрать какую-нибудь французскую продукцию, широко представленную в настоящее время в РФ, и заявить, что «ей будут не рады». Захарова отметила, что если подобные заявления с французской стороны будут появляться снова, в таком случае товары из Франции с легкостью заменятся на отечественные.
Официальный представитель ведомства подчеркнула, что на российском рынке есть широкое разнообразие товаров.
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«Ещё одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами», — написала Захарова.
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Екатерина Коршунова