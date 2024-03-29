Промоутер Гаджиев: МОК не запретит россиянам участвовать в Играх дружбы

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Глава промоутерской компании Камил Гаджиев высказал мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет запретить российским спортсменам принимать участие в Играх дружбы.
«Спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, смогут затем принять решения, которые, надеюсь, будут объективны. По тому, что я сегодня слышу, могу судить, что Игры дружбы будут беспрецедентны по уровню организации, по мотивации для спортсменов, причём не только российских, но и участников из-за рубежа, которые могут стать чемпионами», — прокомментировать в беседе с Газета.ру Гаджиев.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российская и украинская стороны не будут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, таким образом, подведён итог казавшимся бесконечными дискуссиям о допуске спортсменов из России к Олимпиаде.
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