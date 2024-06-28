МИД Германии призвал работающих в РФ немецких журналистов подумать об отъезде

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Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер призвал немецких журналистов, которые работают в РФ, задуматься об отъезде из страны. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Фишера, каждому из них немецких сотрудников СМИ следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в РФ. Представитель МИД отметил, что внешнеполитическое ведомство Германии не рекомендует гражданам страны посещать Россию.
Фишер заключил, что данная рекомендация касается и журналистов.
Напомним, 11 июня текущего года МИД РФ сообщил, что Москва в ответ на поступок Вены по действиям в отношении журналиста ТАСС отзовет аккредитацию журналиста ORF Марии Книпс-Виттинг. 26 июня еще одну журналистку из Австрии Каролу Шнайдер обязали покинуть РФ.
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Фишер заключил, что данная рекомендация касается и журналистов.
Напомним, 11 июня текущего года МИД РФ сообщил, что Москва в ответ на поступок Вены по действиям в отношении журналиста ТАСС отзовет аккредитацию журналиста ORF Марии Книпс-Виттинг. 26 июня еще одну журналистку из Австрии Каролу Шнайдер обязали покинуть РФ.
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Екатерина Коршунова