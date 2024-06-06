МИД КНР: Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях

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Китай готов к сотрудничеству с Украиной по всем направлениям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.
Накануне, 5 июня, в Пекине прошли консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран, напоминает РИА Новости. Украину на встрече представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. По итогам переговоров представитель МИД КНР сообщил, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и другим региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес.
Сунь Вэйдун отметил, что Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств. А также содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях и всячески поддерживать и развивать украинско-китайские отношения.
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Александр Бойцов