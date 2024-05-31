Китай объяснил отказ участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

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МИД Китая заявил, что план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями КНР и ожиданиями мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по этой причине Пекину сложно принимать участие в данной встрече. Отмечается, что КНР планирует продолжать оказывать содействие проведению мирных переговоров, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами.
Ранее Китай сообщил правительствам других государства, что не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине в близи города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. Россия не будет принимать в ней участия. Недавно Евросоюз также заявил о своем намерении организовать предстоящей осенью мирную конференцию по Украине с участием РФ, которая может состояться в Саудовской Аравии.
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Ранее Китай сообщил правительствам других государства, что не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине в близи города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. Россия не будет принимать в ней участия. Недавно Евросоюз также заявил о своем намерении организовать предстоящей осенью мирную конференцию по Украине с участием РФ, которая может состояться в Саудовской Аравии.
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Екатерина Коршунова