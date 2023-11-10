МИД КНР: Си Цзиньпин посетит США и примет участие в саммите АТЭС

Фото: kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин с официальным визитом посетит Соединенные Штаты Америки, об этом сообщили на официальном сайте министерства иностранных дел страны.
Сообщается, что Си Цзиньпин будет находиться в Штатах с 14 по 17 ноября по приглашению американского президента Джозефа Байдена. Лидеры двух стран проведут встречу и переговоры.
Си Цзиньпин также примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга 6 ноября заявил, что представители США и КНР проводят переговоры по контролю над вооружениями. Он также отметил, что США призывают Китай к обсуждению ряда проблем, связанных с сокращением стратегических рисков и контролем над вооружениями.
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Си Цзиньпин также примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС.
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Евгения Парфентьева