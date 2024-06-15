МИД Кубы: Субмарина США Helena вошла в территориальные воды без приглашения

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Правительство Кубы получило уведомление о заходе ударной подводной лодки USS Helena на американскую военную базу в кубинском Гуантанамо. Однако Гавана не одобряет такие визиты ввиду сложившихся отношений между двумя государствами.
Об этом заявил заместитель главы кубинского министерства иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио.
Однако он добавил, что Кубе не может нравиться присутствие и передвижение в своих территориальных водах плавсредств государства, которое проводит в отношении неё откровенно враждебную политику. де Коссио также заявил, что визиты военно-морских сил в страну должны проходить по приглашению, что совсем не относится к данному случаю.
Кроме того, напомнил замминистра, власти Кубы считают, что США незаконно оккупируют провинцию Гуантанамо, где сейчас находится субмарина. Там расположена американская военно-морская база, на которой в 2002 году американцы устроили тюрьму.
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«Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее», — сказал дипломат.
Однако он добавил, что Кубе не может нравиться присутствие и передвижение в своих территориальных водах плавсредств государства, которое проводит в отношении неё откровенно враждебную политику. де Коссио также заявил, что визиты военно-морских сил в страну должны проходить по приглашению, что совсем не относится к данному случаю.
Кроме того, напомнил замминистра, власти Кубы считают, что США незаконно оккупируют провинцию Гуантанамо, где сейчас находится субмарина. Там расположена американская военно-морская база, на которой в 2002 году американцы устроили тюрьму.
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Александр Бойцов