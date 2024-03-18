Венесуэла, Куба и Никарагуа поздравили Путина с победой на выборах президента РФ

Фото: официальный сайт Кремля
Президенты Никарагуа и Венесуэлы одними из первых поздравили Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства, сообщает РИА Новости. Также с поздравлениями выступило министерство иностранных дел Кубы.
Как заявил МИД Венесуэлы, лидер боливарианской республики Николас Мадуро от имени всего венесуэльского народа поздравил президента России «с триумфом». Он выразил признание «славному русскому народу за глубокую приверженность демократии, которая выразилась в масштабном участии в выборах».
Президент Никарагуа Даниэль Ортега также назвал победу Путина триумфом, добавив, что это происходит во времена насилия и нестабильности в мире, и рассматривается как вклад в то, чтобы «продолжать в лучших условиях создание будущего». Его слова приводит портал 19digital.
В свою очередь, официальная Гавана в своих поздравлениях сделала акцент на укреплении двусторонних связей с Россией. Об этом заявили в МИД республики. При этом, как заявил глава внешнеполитического ведомства острова Свободы Бруно Родригес Паррилья, избрание Владимира Путина «представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа».
Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил РИА Новости, что папа римский поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Понтифик поддерживает регулярное общение с Севастьяновым и часто передает через него сообщения, отмечают СМИ.
Читайте также:
На выборах за Путина проголосовало рекордное количество человек с 1991 года
«Поздравляю всех врагов России»: Медведев – о победе Путина на выборах
Ватикан поздравил Владимира Путина с победой на выборах РФ
Президент Никарагуа Даниэль Ортега также назвал победу Путина триумфом, добавив, что это происходит во времена насилия и нестабильности в мире, и рассматривается как вклад в то, чтобы «продолжать в лучших условиях создание будущего». Его слова приводит портал 19digital.
Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил РИА Новости, что папа римский поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Понтифик поддерживает регулярное общение с Севастьяновым и часто передает через него сообщения, отмечают СМИ.
Читайте также:
На выборах за Путина проголосовало рекордное количество человек с 1991 года
«Поздравляю всех врагов России»: Медведев – о победе Путина на выборах
Ватикан поздравил Владимира Путина с победой на выборах РФ
Артем Путинцев