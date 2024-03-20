МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну в течение 72 часов

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Объявленный персоной нон грата российский дипломат должен покинуть территорию Молдавии в течение 72 часов. Об этом сообщил госсекретарь МИД республики Михаил Мыцу.
По словам госсекретаря, повод для объявления дипломата нежелательным лицом заключался в «деятельности, которой он занимался на территории Молдавии». Мыцу отметил, что Молдавия ожидает зеркальных мер от Москвы.
Напомним, ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила о том, что страна вышлет одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. В текущем году Молдавия запретила проведение выборов где-либо за пределами российского посольства.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.
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Напомним, ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила о том, что страна вышлет одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. В текущем году Молдавия запретила проведение выборов где-либо за пределами российского посольства.
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Екатерина Коршунова