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Молдавия вышлет одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба МИД Молдавии в Telegram-канале.
В сообщении ведомства говорится, что один из сотрудников посольства РФ был объявлен персоной нон грата и должен покинуть государство. Уточняется, что речь идет о после РФ Олеге Васнецове.
Отметим, что в этом году Молдавия запретила проведение выборов где-либо за пределами посольства РФ. По этой причине в Кишиневе был открыт всего лишь один избирательный участок.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.
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Отметим, что в этом году Молдавия запретила проведение выборов где-либо за пределами посольства РФ. По этой причине в Кишиневе был открыт всего лишь один избирательный участок.
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Екатерина Коршунова