МИД прокомментировал ситуацию с вывозом обманутых россиян из Мьянмы

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Вывезти двоих россиян, которых обманули и продали в Мьянме, тяжело из-за обстановки в республике. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел РФ.
«Что касается возможности вывезти Кузьмина и Неясову из Мьянмы, то в связи с резким обострением военно-политической обстановки на северо-востоке Мьянмы, возможности их безопасного выезда в настоящее время крайне ограничены», – рассказал представитель МИД изданию РИА Новости.Напомним, 20-летний фрилансер Сергей Кузьмин и 19-летняя студентка Екатерина Неясова рассказали, что попали в ловушку на работе в азиатской стране. Пара путешествовала по России и ближнему зарубежью, как вдруг им предложили заработать в Мьянме. Необходимо было продавать европейским туристам товары из Китая, а также призывать их инвестировать в криптовалюту. Но в итоге, как заявили Кузьмин и Неясова, они оказались в рабстве у вооруженных людей.
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