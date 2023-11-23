Российский актер погиб в Индии

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В возрасте 37 лет скончался российский актер Максим Белецкий в Индии, сообщили в Республиканском театре кукол Йошкар-Олы через страницу в социальной сети «Вконтакте».
По информации театра, тело актера будет кремировано и похоронено в Индии, хотя причина его смерти неизвестна.
Максим Белецкий работал в театре кукол в Йошкар-Оле с 2007 по 2021 год. Он исполнил роли в таких спектаклях, как «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Винни Пух», «Красная шапочка» и другие.
Также он создал спектакли по сказкам «Звездочка» по пьесе Шмитько и «Цветик-семицветик» по произведению Катаева.
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Максим Белецкий работал в театре кукол в Йошкар-Оле с 2007 по 2021 год. Он исполнил роли в таких спектаклях, как «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Винни Пух», «Красная шапочка» и другие.
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Артем Кузьмин